La morte di Vannini vale 5 anni. I genitori: «assassinato di nuovo»

Marco Vannini aveva solo 20 anni quando è stato ucciso da un colpo di pistola il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a casa della fidanzata a Ladispoli. I giudici della Corte d’Assise d’appello di Roma hanno ridotto la pena ad Antonio Ciontoli, accusato di omicidio colposo: 5 anni di reclusione contro i 14 che gli erano stati inflitti in primo grado. Confermate le condanne a tre anni per i due figli di Ciontoli, Martina e Federico e per la moglie Maria Pezzillo.

Alla lettura della sentenza in aula è esplosa la protesta dei familiari e degli amici presenti che hanno urlato «è una vergogna, venduti, è uno schifo, strappiamo il certificato elettorale». Il padre di Marco ha dichiarato: «la sua vita non può valere 5 anni. Dove sta la legge? Aveva un futuro davanti». Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, ha commentato: «uno Stato che consente di uccidere un suo ragazzo senza che di fatto i suoi assassini vengano puniti non è uno Stato di diritto ma è uno Stato in cui la giustizia oramai è morta e le istituzioni non sono più un riferimento credibile per i cittadini. Da sindaco mi sento di dire che oggi provo un senso di vergogna nell’indossare la fascia tricolore in rappresentanza di uno Stato che non tutela i cittadini e che lascia impuniti gli assassini di Marco».

Il legale della famiglia Vannini ha affermato: «per i genitori di Marco, il loro figlio è stato assassinato di nuovo, sentono di aver subito un’ingiustizia. Attendiamo le motivazioni che verranno depositate entro 45 giorni. Ci auguriamo che la Procura generale presenti ricorso in Cassazione perché questa vicenda deve arrivare al vaglio della Suprema corte». (a.mat.)

