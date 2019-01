Lo danno per morto, lui si risveglia: «è stato Padre Pio»

Condividi

«Un miracolo, è stato Padre Pio»: queste sono state le prime parole di Mario Lo Conte, il 74enne dato per morto e poi “risorto”. Ma andiamo con ordine. Il pensionato, che vive a Montecalvo Irpino, piccolo comune dell’Irpinia, era stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi in gravissime condizioni dopo un malore. I medici avevano tentato di tutto per salvare l’anziano ma si sono dovuti arrendere sentenziando che per lui non potevano fare altro e purtroppo non c’era modo di salvarlo. I parenti, in stato di choc, avevano già contattato il prete e l’agenzia funebre per organizzare il funerale, quando Mario si è miracolosamente ripreso alzandosi addirittura dal letto come se nulla fosse successo. «E’ stata la fede ad avermi salvato, Padre Pio mi ha fatto la grazia», ripete a tutti coloro che lo chiamano o gli chiedono come sia potuto accadere. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)