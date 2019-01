Migranti, Unhcr: «arrivi in calo, ma morti raddoppiate»

Condividi

L’Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite ha pubblicato il suo nuovo rapporto sui viaggi dei migranti che attraversano il mare dalla Libia verso l’Italia o Malta. In esso si dice che la rotta del Mediterraneo è pericolosissima, «la più letale al mondo». Sebbene siano diminuiti gli sbarchi infatti sono aumentati i morti. Secondo l’Unhcr il tasso di mortalità tra i migranti è aumentato più del doppio rispetto all’anno scorso. I numeri sono inquietanti: una morte per ogni 14 migranti, 2275 persone morte o scomparse in tutto, 6 morti al giorno. Secondo l’Unhcr a determinare questa situazione sono state le politiche europee e la ridotta capacità di soccorso. Inoltre l’85% di queste persone viene riportato in Libia dalla Guardia Costiera. Le persone arrivate in Europa sono state 139.300 nel 2018, cifra che probabilmente sarà confermata nel 2019. «Salvare vite in mare non è un’opzione, né una questione politica, ma un imperativo primordiale», ha spiegato Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il rapporto rivela anche che il Paese con maggior numero d’ingressi è stato la Spagna. (t.d.b.)

