Modena, nasce “Motor Valley Fest”: i motori nel Dna

Da giovedì 16 a domenica 19 maggio, la Motor Valley dell’Emilia Romagna, la leggendaria Terra dei Motori che vanta la più alta concentrazione al mondo di brand motoristici a due e quattro ruote, si racconta per la prima volta in un vero e proprio festival diffuso: Motor Valley Fest. Una nuova formula di evento, interamente gratuito, per conoscere le eccellenze, la cultura, l’innovazione del territorio: dalla cucina stellata di Massimo Bottura a Luciano Pavarotti, passando per il distretto della moda. A far da cornice ci sarà la città di Modena, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco e capitale del gusto dell’Emilia Romagna, con i suoi gioielli: Palazzo Ducale, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Roma, ma anche l’Autodromo Marzaglia, con l’evento Motor1Days e il quartiere fieristico ModenaFiere. Una “motor experience” a 360 gradi, tra l’adrenalina di sedersi alla guida delle fuoriserie più belle e di bolidi da sogno, l’emozione di ammirare il passaggio delle intramontabili vetture della 1000 Miglia, “la corsa più bella del mondo”, nonché i numerosi rari esemplari del Ferrari Tribute (lo storico raduno del Cavallino Rampante), e dove il visitatore potrà conoscere e vedere le nuove tecnologie della mobilità del futuro, anche quella elettrica. Motor Valley Fest nasce dalla volontà di Motor Valley Development, Regione Emilia Romagna, Comune di Modena, BolognaFiere e ModenaFiere e ACI Modena. Un progetto che dimostra la capacità di un territorio di fare rete e valorizzare le peculiarità che lo contraddistinguono a livello internazionale, facendo perno sull’industria dei motori.

«Occupazione, export, identità, turismo, visibilità internazionale: la Motor Valley dell’Emilia Romagna rappresenta per le sue molteplici valenze una risorsa unica per il nostro territorio», dichiara Stefano Bonaccini, Presidente della Regione. «Abbiamo i motori nel sangue e questo evento unico celebrerà la nostra passione, rendendo omaggio ad una dei distretti regionali in cui identità e tradizione si fondono al meglio con dinamismo e spinta continua all’innovazione». Le iniziative di Motor Valley Fest saranno focalizzate su tre tematiche principali: Innovazione e Motorsport nel campo dell’ingegneria, della ricerca e dello sviluppo, dal 16 al 18 maggio vedrà la sua casa a ModenaFiere insieme alle migliori università italiane e alle start up legate al mondo dell’automotive. Dinamicità, Passione e Velocità animeranno l’Autodromo Marzaglia di Modena con molte iniziative, come il campionato per auto elettriche organizzato da Fia e la Crazyrun. Infine l’Expo che valorizzerà le eccellenze del territorio, la cui storia sarà il fil rouge che animerà il centro della città di Modena attraverso attività espositive che vedranno protagonisti i musei, le collezioni e non ultimi i costruttori.

Ecco il calendario degli eventi in programma:

Dal 16 al 19 maggio, nella cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, prenderà vita il “Villaggio Motor Valley” con l’esposizione al pubblico dalle 11 alle 23 dei prestigiosi brand della Motor Valley e dei 4 autodromi regionali.

Il 17, 18 e 19 maggio, grande protagonista la Ferrari, che il 17 maggio animerà Piazza Roma ospitando il Ferrari Tribute, lo storico raduno del Cavallino Rampante che attraversa l’Italia sulle strade percorse dalla 1000 Miglia. Il 18 e 19 maggio porterà invece al Novi Sad lo spettacolo dei Pit Stop su una monoposto di Formula 1. Uno spettacolo ad alta tensione capace di catalizzare l’entusiasmo e l’adrenalina di migliaia di appassionati.

Il 18 maggio, al Novi Sad, l’atteso passaggio della 1000 Miglia, rievocazione storica de “la corsa più bella del mondo” come la descriveva Enzo Ferrari, che vedrà sfilare più di 400 esemplari unici della storia dell’automobilismo nell’ultima giornata delle quattro giornate di competizione.

Il 18 e il 19 maggio, in Piazza Mazzini, spazio al Villaggio Motor1Days, mentre in Piazza Matteotti protagonisti i sapori della tradizione grazie all’iniziativa “Piazza del Gusto” con gli outsider modenesi: Tigelle, Parmigiano Reggiano DOP, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Lambrusco e Amarene Brusche di Modena IGP, Prosciutto DOP di Modena.

In Piazza Sant’Agostino, la partnership con Federesports – Federazione Italiana E-Sports prevede l’effettuazione di alcune prove dei vari campionati con i simulatori auto e moto e la presenza di numerose personalità che saranno invitate fra le quali spiccano Marco Lucchinelli, Jean Alesi, Ivan Capelli, Marco Melandri per citarne alcuni.

Il 18 e 19 maggio, un’importante ricorrenza, quella di Pagani con il 20° anniversario Zonda, colorerà Piazza Roma mentre il 19 maggio il Parco Ferrari ospiterà “Modena Terra dei Motori”, la tradizionale rassegna dedicata alle auto e moto storiche nel cuore di Modena.

Spazio anche ad altre due eccellenze del territorio, la musica lirica e la moda. Casa Museo Pavarotti proporrà numerose iniziative dedicate, e l’Associazione Modenamoremio e Fondazione Teatro Comunale di Modena allestiranno la mostra dal titolo “Il teatro fa moda”, un’esposizione delle splendide creazioni realizzate dalle maestranze del Teatro Comunale di Modena per le proprie opere, ospitata in una delle meravigliose chiese del centro storico di Modena.