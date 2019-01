«Non solo “esci il cane”: lingua italiana in continuo lutto»

Condividi

Linkedin email

Gentile redazione,

è con rammarico che segnalo i lutti che la nostra lingua subisce costantemente. È scomparsa la seconda persona singolare del verbo essere: non più “tu sei”, ma “te sei” pronunciato con molle affettazione sia nei salotti colti che nelle trasmissioni televisive spazzatura. “Tu” in ogni caso è ormai un “te” (te l’ha visto, te l’hai fatto, te sei andato…?). È scomparso il pronome personale “le” riferito nel discorso a un soggetto femminile, sostituito con l’onnipresente “gli“. Può sembrare banale, ma questo errore a me ha creato spesso incomprensioni che poi si sono rivelate imbarazzanti. Sono scomparsi i pronomi relativi quali “cui” nelle forme “a cui” “di cui” “con cui” eccetera, Anch’essi ridotti all’orribile “che“. Perfino da persone che riteniamo colte sentiamo dire: “L’argomento che ti ho parlato ieri…”, “Giovanni che gli ho dato…”. Sono scomparse le naturali affermazioni e negazioni “Sì” e “No“, poiché ormai sempre precedute dall’insopportabile “assolutamente”. Molti perfino iniziano le frasi con “assolutamente” oppure rispondono a qualsiasi domanda con “assolutamente”. Bizzarrie della lingua offesa.

Sono altresì scomparse le proposizioni semplici, eccetto una: “in“. Tutto è ormai “in”. Ciò vale per il colto Gad Lerner “devo andare in pubblicità”; che per l’incolta De Filippi “andiamo in esterna”. Ancora, risulta inconcepibile l’abuso del “piuttosto” non nel suo reale significato di “invece” ma del suo opposto “anche” (o “così come”), nei più svariati contesti, in particolare quelli televisivi. Un ufficiale dei carabinieri tempo fa intervistato ha esordito dicendo che un reato (di cui adesso non ricordo il nome) era tipico della ‘ndrangheta, piuttosto che della mafia, piuttosto che della camorra” (intendendo che era tipico “anche” di quelle organizzazioni criminali, ma di fatto sostenendo il contrario). Allo stesso tempo, diviene pericoloso sentire che una patologia medica è causata da… piuttosto che da…

Altre aberrazioni: accompagnandolo con un movimento lezioso della mano, i politici spesso completano un discorso con “adesso mi taccio” (verbo che non ama il “mi”, che è invece pertinente nel corretto “mi zittisco”, o se inteso come “tacciarsi” che ha tutt’altro significato). È comunque di certo un bene che ogni tanto “si tacciano” considerato l’uso improprio che fanno della lingua italiana. E ancora ci si abbandona a “ho realizzato” (nel senso inglese di “mi sono reso conto”) ma che nella nostra bella lingua essendo verbo transitivo il richiede il complemento oggetto (“un sogno”, “un capolavoro”, ma in questo caso “un’aberrazione”). E un tempo non si faceva, forse, riferimento all’impossibile “quadratura” del cerchio? Perché adesso anche bravi giornalisti ricorrono alla “quadra”? Ma che cos’è questa quadra?

Infine, talune affermazioni vengono espresse erroneamente in forma passiva, quale ad esempio “i bambini abusati” e non “che hanno subito abuso”. E quanti esempi possibili ancora! Le colpe? Nel caso degli adulti probabilmente pigrizia, disinteresse, emulazione, nuove tecnologie; nel caso dei ragazzi quasi certamente l’uso dei messaggi con il telefonino (mortificanti la lingua e riducendola a uno “slang”) le e-mail, internet. Sentite condoglianze, quindi. Io e altri pochi come me siamo ormai dei Don Chisciotte, dei Mago Merlino, esseri destinati all’estinzione.

Un caro saluto,

Gesualdo Zucco