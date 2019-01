Paura a Foggia, ladri entrano in asilo davanti a bambini

Condividi

Paura a Foggia dove questa mattina alcuni ladri hanno fatto irruzione nella scuola dell’infanzia “Angela Fresu”, mettendo a soqquadro alcune aule davanti ai bambini. A riportare il fatto è il sindaco Franco Landella sulla pagina Facebook del Comune. «Questa mattina la scuola dell’infanzia “Angela Fresu” è stata nuovamente interessata dall’irruzione di balordi. Ancora una volta questo gesto inqualificabile e vergognoso è avvenuto in concomitanza con lo svolgimento delle attività didattiche, quindi in presenza dei piccoli alunni e del personale educativo. Siamo sbigottiti di fronte alla pervicacia con cui questa gentaglia calpesta il bene pubblico e la serenità dei nostri bambini. Allo stesso tempo, però, voglio dire con chiarezza che non ci lasceremo intimidire in alcun modo da questi delinquenti». Il sindaco ha anche annunciato che la scuola rimarrà chiusa per due giorni. (t.d.b.)