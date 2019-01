Permesso di soggiorno negato, migrante si getta sotto un treno

Condividi

Si terranno domani i funerali di Prince Jerry, il migrante 25enne che si è tolto la vita a Tortona (Alessandria) gettandosi sotto un treno. Gli era stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. «Avevo scelto di non parlare di Prince Jerry per rispettare il dolore della sua morte e desolazione – ha scritto su Facebook don Giacomo Martino, responsabile del progetto Migrantes di Genova che si era occupato del ragazzo – . Vi sono indagini giudiziarie che stanno stabilendo esattamente i fatti ed eventuali responsabilità. Non desidero in nessun modo che questo ragazzo e la sua triste storia vengano strumentalizzati per discorsi diversi da quelli di compassione per una vita stroncata e di un lungo sogno interrotto. Venerdì 1 febbraio alle 11:30 – conclude don Martino – ci sarà il funerale nella Chiesa dell’Annunziata dove, come cristiano, lo saluteremo affidando il suo sogno al Dio che sogna con noi, al Dio che rende reali i nostri sogni così come farà con quelli di Prince. Per sempre». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

Vi ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678