Pfas: 136,8 milioni di danni a Vicenza, Verona e Padova

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi in audizione alla Commissione Ecomafie, ha comunicato che l’Ispra ha quantificato il danno ambientale provocato dai Pfas nelle tre province venete di Vicenza, Verona e Padova in 136,8 milioni di euro. «Avendo questo dato ci possiamo costituire con l’Avvocatura di Stato nel procedimento a carico del responsabile dell’inquinamento, almeno per 136,8 milioni di euro che devono entrare nelle casse dello Stato per andare alla bonifica e a riparare il danno cagionato dal 1990», ha concluso. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)