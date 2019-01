Reddito cittadinanza, Fracasso (Pd) con Donazzan: «in Veneto è inutile»

Condividi

«Non capita spesso, anzi. Ma questa volta devo dare ragione all’assessore Donazzan». Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Stefano Fracasso, concorda con le critiche dell’assessore regionale al Lavoro e all’Istruzione rispetto al reddito di cittadinanza. «A noi non serve – aveva detto Donazzan – così come è stato impostato appare uno strumento inutile, preferiamo il reddito da lavoro. Non ci servono i “navigators”, di cui non capiamo competenze e utilità, ci servirebbe piuttosto potenziare il sistema in essere dei servizi per l’impiego. Sarebbe stata ben più efficace una misura che fosse il “combinato disposto” tra l’assegno per il lavoro, sperimentato in Veneto, e il reddito di inclusione in funzione di contrasto alla povertà».

«È giusto che il Veneto difenda la propria autonomia e la propria efficienza in tema di servizi per il lavoro – sottolinea Fracasso in una nota – 500 nuovi assunti nei servizi per l’impiego? Con quali competenze? E poi con quale valutazione delle vere esigenze del sistema veneto? Il reddito di cittadinanza è un’enorme misura assistenziale, pure le Acli lo hanno denunciato. Quello di cui abbiamo davvero bisogno è altro: abbiamo bisogno di far costare meno il lavoro in modo che se ne crei di più. Non ha senso tagliare i fondi dell’alternanza scuola-lavoro e assumere 10.000 persone per i centri per l’impiego. Siamo al paradosso. È mai possibile che un giovane veneto che lavora da apprendista prenda meno di uno che se ne sta a casa con il reddito di cittadinanza?». (r.a.)