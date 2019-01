Sea Watch, Strada: «finalmente finita odissea migranti»

Condividi

Mentre la nave Ong Sea Watch è arrivata a Catania e le autorità italiane sono salite a bordo per controllare e poi accompagnare i 47 migranti, che stanno per sbarcare, il fondatore di Emergency commenta la chiusura di questa vicenda. «Era ora. Sono contento che l’odissea di questi poveracci sia finita, ora comincerà l’odissea per tanti altri. Ma questo non toglie l’indecenza di come è stata gestita questa situazione. Bisogna smetterla con questa politica – aggiunge Strada – i cittadini si organizzino e smettano di accettare queste infamie che avvengono sotto i nostri occhi. La resistenza a questa politica fascista e razzista – osserva – è già cominciata, ci sono molti segnali positivi». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)