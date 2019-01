Sindaco Amatrice: «governo parla solo di migranti, noi dimenticati»

Condividi

Linkedin email

Filippo Palombini, sindaco di Amatrice, è intervenuto nella trasmissione di Rete Quattro “Stasera Italia” lanciando pensanti accuse al governo. «Siamo stati messi in disparte, non possiamo continuare a vivere di decreti che non riguardano direttamente le nostre emergenze. Il governo si è dimenticato di noi. La ricostruzione non è mai partita, non possiamo accettarlo».

Il primo cittadino inoltre sostiene che il primo pensiero del governo gialloverde siano i migranti e questo è uno dei motivi per cui Amatrice e gli altri comuni terremotati sono stati messi da parte. «Se non avranno risposte sulla ricostruzione, tutti i sindaci del cratere marceranno presto uniti e rimetteranno il mandato – annuncia Palombini -. Siamo rimasti senza interlocutore e senza guida». (a.mat.)

ph: (imagoeconomica)