Torna da viaggio, fidanzato la accoglie con cartello: «so che mi hai tradito»

Un’accoglienza che di certo non si aspettava. Una ragazza di nome Krystaal, appena scesa dall’aereo, si è trovata davanti il fidanzato che sorreggeva un cartello piuttosto eloquente: «so che mi hai tradito». A riportare la vicenda il Daily Mail dopo che la foto del povero ragazzo con il cartello sopra la sua testa è diventato virale.

L’identità dei due (ex?) fidanzati non è ancora stata resa nota quindi, a tutti coloro che si chiedono come sia andata a finire non sappiamo dare una risposta. Ci hanno pensato gli utenti sui social a volare con la fantasia dando una motivazione a questa vicenda. C’è chi incolpa i sandali indossati dal ragazzo per il tradimento mentre qualcun altro ha detto che «uno che indossa pantaloni corti in aeroporto non si merita altro». (a.mat.)