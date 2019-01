Università, Coletto: «via il numero chiuso a Medicina»

Condividi

Linkedin email

L’ex assessore alla Sanità del Veneto e attuale sottosegretario alla Salute Luca Coletto (in foto) si dice favorevole all’abolizione del numero chiuso a Medicina. In un’intervista a Marco Bonet pubblicata sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano di oggi a pagina 2, Coletto parla delle misure che il governo ha in mente per far fronte alla carenza di medici. L‘abolizione del numero chiuso secondo il sottosegretario «è l’obiettivo, anche per un periodo soltanto, il tempo necessario a tamponare l’emergenza che si è venuta a creare. Inoltre Coletto spiega che con l’autonomia «aumenteranno le possibilità di spesa». (t.d.b.)