Aperture domenicali, Ascom Padova: «ok a compromesso del governo»

Il presidente di Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, commenta positivamente il compromesso che il governo ha in mente sula questione delle aperture domenicali. «Direi che la proposta di legge arrivata in commissione Attività Produttive della Camera è una buona base di partenza. L’aumento del Pil che sottostava alla decisione del governo Monti di liberalizzare le aperture non c’è stato e questo è un aspetto che, in questi anni, abbiamo più volte sottolineato essere stato un assist, non so quanto involontario, alla grande distribuzione. Al di là delle 26 aperture domenicali e della chiusura degli esercizi commerciali nelle 12 festività nazionali (ma con possibili deroghe regionali) – spiega Bertin – ciò che appare più interessante nella proposta depositata in commissione, è la possibilità per i negozi ”di vicinato” e per quelli ubicati nei centri storici, di tenere sempre aperto». (t.d.b.)