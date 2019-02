«Banche, risparmiatori truffati anche dal governo»

Condividi

«I risparmiatori rovinati dal crac delle banche venete sono stati truffati due volte: la prima dagli istituti di credito, la seconda dal governo». Il duro attacco arriva dal deputato padovano di Forza Italia Roberto Caon (in foto), che evidenzia: «le modalità di erogazione del fondo di ristoro da 1,5 miliardi violano le norme europee. La lettera arrivata da Bruxelles non fa altro che confermare quanto gli addetti ai lavori dicevano da tempo: i rimborsi, con queste modalità, non possono essere pagati».

«Lo sapevano, dal primo giorno, anche Lega e 5 stelle – accusa Caon -, che hanno sfruttato la tragedia di migliaia di lavoratori e imprenditori ridotti sul lastrico per un cinico gioco elettorale: si scrive un provvedimento in contrasto con le norme vigenti, si attende l’inevitabile bocciatura e poi si addita la crudele Europa come causa di tutti i mali. Una narrazione che porta facile consenso alle due forze politiche, ma non un solo centesimo nelle tasche dei risparmiatori rovinati e delle loro famiglie. È sulla pelle di queste persone che il governo sta portando avanti un irresponsabile gioco al massacro in vista delle elezioni di maggio». (r.a.)

(Ph. Imagoeconomica)