Carige, Di Maio punta il dito contro la “vecchia politica”: «ecco i nomi»

La «vecchia politica» e le banche «sono andate a braccetto». È quanto affermato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio che, rispondendo ad un’interpellanza urgente del M5S alla Camera, ha parlato di «segreto di Pulcinella» e ha snocciolato nomi e cognomi «non solo di chi ha contribuito al fallimento della banca ma anche dei loro sponsor politici. All’interno del Cda della banca nel periodo in cui si sono registrate le maggiori sofferenze erano presenti membri legati al mondo politico», come «l’ex vicepresidente di Carige ed ex parlamentare Alessandro Scajola, fratello dell’ex ministro nei vari governi Berlusconi Claudio Scajola, Luca Bonsignore, figlio di Vito Bonsignore ex eurodeputato del Pdl, Giovanni Marongiu, Sottosegretario del governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi, e Alberto Repetto, parlamentare dell’Ulivo». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)