Che fine ha fatto Bossi jr? Il “Trota” influencer come la Ferragni

Renzo Bossi riparte da Instagram. Balzato agli onori delle cronache per la laurea comprata in Albania e il processo sui rimborsi elettorali della Lega, il figlio del Senatùr Umberto ora fa l’influencer. Ha aperto un profilo social chiamato “the importance of being Boss” (citazione di Oscar Wilde?) dove posta le foto di viaggi, selfie e vestiti alla moda, condite, com’è d’obbligo, da hashtag e frasi poetiche e filosofiche. Per ora è seguito da circa 3 mila persone, ma in futuro chissà, forse potrebbe dare del filo da torcere a Chiara Ferragni. (t.d.b.)