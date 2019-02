Fondo truffati banche, ecco cosa dice la Ue

Condividi

Ieri il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ha annunciato di aver ricevuto una lettera dall’Unione europea in cui vengono espresse perplessità sul fondo per il risarcimento degli ex soci truffati dalle banche. Molti i casi, da banca Etruria e Monte Paschi passando per le ex popolari venete BpVi e Veneto Banca. Come riporta Beda Romano sul Sole24Ore a pagina 5, la Commissione ha posto una serie di limiti sugli interventi statali in materia di banche. Del resto negli scorsi mesi era emerso il dubbio che escludere l’Arbitro Consob per permettere risarcimenti diretti potesse essere considerato aiuto di Stato, intervento che l’Ue vorrebbe ridurre al minimo. La lettera arrivata a Di Maio dunque ribadisce la necessaria presenza di un intermediario esterno tra lo Stato e il cittadino da risarcire, inoltre la banca deve essere fallita e non più in attività. Infine, insiste la Commissione Ue, devono prima essere state imposte misure di burden-sharing o bail-in, cioè di partecipazione alle perdite da parte di azionisti o obbligazionisti. Con questi presupposti la lettera della Ue chiede chiarimenti sulle intenzioni del governo. (t.d.b.)