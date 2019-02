«Fusione Aim-Agsm, da Rucco trasparenza solo a parole»

Condividi

Il consigliere comunale di opposizione di Vicenza Raffaele Colombara chiede in un comunicato che il sindac Francesco Rucco renda accessibile la due diligence su Aim, cioè una relazione importante sulla società partecipata del Comune, commissionata lo scorso autunno e da tempo in odore di fusione con la veronese Agsm. «Il documento è disponibile, ma non accessibile se non previa firma di una dichiarazione nella quale si parla di vincoli al segreto d’ufficio da parte dei consiglieri che vogliono entrarne in possesso – spiega Colombara -. Siamo di fronte all’ennesima inversione a U nel comportamento e nelle scelte da parte del sindaco: ricordiamo le vesti stracciate e le urla alzate al cielo in nome della trasparenza non più di un anno fa da parte dell’allora consigliere di minoranza Rucco di fronte ad un analogo passaggio e documento su Aim, con minaccia di andare dal prefetto».

«Oggi Rucco è sindaco di un‘amministrazione che si ammanta della trasparenza, tanto da istituirci addirittura un assessorato, salvo poi comportarsi se possibile peggio di chi ha aspramente criticato, con l’aggravio che la responsabilità della secretazione, un anno fa di Aim, oggi è direttamente del Comune. Sui documenti che dovrebbero essere di tutti cittadini si parla di segretezza. Ritengo che l’interesse di Aim, dei cittadini, della città siano superiori. Come Consigliere comunale ho perciò inoltrato una richiesta affinché il documento venga reso disponibile in una forma nella quale possa essere reso accessibile a tutti i cittadini, non solo ai consiglieri. Per parte mia del documento prenderò in ogni modo visione: il punto, oggi, è il futuro della società per la quale, due diligence o no, siamo di fronte, nei fatti, alla grande incertezza di indirizzo manifestata dall’amministrazione Rucco, che mesi fa aveva annunciato per la fine 2018 soluzioni concrete. «Si chiede – conclude Colombara – al signor sindaco e al signor assessore alle risorse economiche di spiegare per quale ragione il documento non possa essere reso direttamente e pubblicamente disponibile ai cittadini. Al signor assessore alla Tasparenza di attivarsi affinché il documento venga reso disponibile in una forma nella quale possa essere reso accessibile a tutti i cittadini, non solo ai consiglieri». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Raffaele Colombara)