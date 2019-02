Instagram, il mistero della ragazza che fa yoga completamente nuda

Condividi

Si fa fotografare in posti mozzafiato mentre fa yoga completamente nuda. E’ questa la formula vincente che ha consentito a “Nude Yoga Girl“, di cui non si conoscere la vera identità, di guadagnare su Instagram quasi un milioni di follower. Un’altra particolarità è che questa ragazza dal fisico scultoreo non si fa mai riprendere in volto. E usa questo alone di mistero per stuzzicare i proprio seguaci: «come mi chiamo? Da dove vengo? Non ho intenzione di rispondere a queste domande, preferisco rimanere nell’anonimato, quello che posso dire è che vengo da un paese dove c’è molta neve ed è da lì che ho iniziato a scattare fotografie». Ora quotidiani, tv e i follower stessi sono tutti alla ricerca della vera identità di Nude Yoga Girl.(a.mat.)