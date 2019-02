Italia in recessione, Conte: «male passeggero, sarà un anno bellissimo»

Condividi

Il premier Giuseppe Conte, durante l’intervista di Alessandro Poggi, inviato di Povera Patria, programma di Rai Due, risponde così ai dati pubblicati dall’Istat che danno ufficialmente l’Italia in recessione. «E’ un male passeggero, ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L’Italia ha un programma di ripresa incredibile. C’è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c’è tanta determinazione da parte del governo. Andiamo tutti d’accordo, non litighiamo. Noi ci confrontiamo. Non ci sono motivi di divergenza, assolutamente», ha concluso Conte in riferimento ai rapporti con Di Maio e Salvini. (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)