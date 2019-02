«Lo stadio a Vicenza resterà in città. Canone a zero euro? Non c’era altra via»

Condividi

Linkedin email

«Non potevamo che fare così». Lo riafferma con convinzione Matteo Celebron (Lega), assessore alle attività sportive del Comune di Vicenza, a proposito della concessione dello Stadio Menti per un triennio al LR Vicenza Virtus, la società di Renzo Rosso che ha preso il posto, nel giugno dell’anno scorso, del fallito Vicenza Calcio in esercizio provvisorio. Una concessione a euro zero di canone e che prevede a carico del club esclusivamente un contributo di 120 mila euro ai costi delle manutenzioni straordinarie, che sono a carico del proprietario dell’impianto e cioè dell’ente pubblico.

Il contenuto e i dettagli della concessione stipulata l’11 luglio 2018 sono stati rivelati da Vvox in un articolo pubblicato lo scorso 26 gennaio a cui ha replicato a giro di posta con una nota l’assessore facendo la seguente precisazione: la nuova giunta di centrodestra ha potuto solo «volturare» a nome della società di Rosso la concessione che, tre mesi prima, il 3 aprile, l’ex sindaco Achille Variati aveva messo a disposizione del curatore fallimentare Nerio De Bortoli.

Ribadito che Vvox ha solo riportato il contenuto di un atto pubblico, Celebron approfondisce la questione spiegando che «negli ultimi anni il Vicenza Calcio non era stato in grado di pagare i canoni di concessione (129.000 euro all’anno; nel 2016 il Comune aveva transato con la società il pagamento rateale di un credito di 500 mila euro, poi riscosso solo in minima parte, ndr) e Variati, per ovviare alla insolvenza del club, aveva rinnovato la concessione accollando al Vicenza lavori straordinari per 40 mila euro all’anno. Una formula che considero positiva. – sottolinea l’assessore – quando siamo arrivati noi, in giugno dell’anno scorso, abbiamo trovato una concessione ancora a nome Vicenza Calcio. Ma alla nuova società la Lega Pro, per perfezionare l’iscrizione al nuovo campionato, ne chiedeva una intestata al LR Vicenza, la nuova denominazione autorizzata dalla FIGC solo il 5 luglio».

Ma la società aveva già un titolo valido da allegare alla richiesta di iscrizione, i cui termini fra l’altro erano già scaduti il 20 giugno. Nel ramo d’azienda che il Tribunale di Vicenza aveva aggiudicato a OTB il 30 maggio era compresa la concessione Variati-De Bortoli.

Secondo il Vicenza Virtus non era così, ne serviva una con il nuovo nome. Data l’urgenza abbiamo fatto una delibera di Giunta, l’11 luglio, che è solo una voltura della precedente, quindi non un copia-incolla. Se avessimo cambiato anche una virgola, avremmo dovuto portarla in Consiglio Comunale, non invece per il semplice cambio di nome.

Se bastava cambiare il nome del concessionario, perché avete stipulato un nuovo atto il giorno stesso? Non andava bene la concessione già in essere e una semplice ratifica inviata alla Lega Pro del subentro del Vicenza Virtus? E non si poteva comunque scadenzare solo ad un anno la nuova concessione?

No, non c’era altra possibilità che questa. Non avremmo nemmeno avuto il tempo di stendere un nuovo atto. Tanto meno di prendere visione delle condizioni in cui si trovava l’impianto per eventualmente cambiare qualche clausola. Alla prova dei fatti la nuova società ha trovato il Menti in condizioni disastrose, mancavano ad esempio le luci di emergenza. L’impianto antincendi aveva in comune la alimentazione con quello di irrigazione. Se si era appena bagnato il campo, non c’era più acqua per spegnere un incendio. Si rischiava di non ottenere la agibilità. Penso che Renzo Rosso abbia speso subito tutti i 120 mila euro per pagare i lavori indispensabili per cominciare il campionato.

Rosso ha dichiarato fin dall’inizio che è venuto a Vicenza per fare business. Anche il Comune dovrebbe allora ragionare negli stessi termini. Chiarisco: nei cinque anni 2013-2018 l’amministrazione ha speso 1.253.000 euro per le manutenzioni straordinarie dello stadio, una media di 250 mila all’anno. E facciamo finta di dimenticare il credito di 450 mila verso la società fallita, forse irrecuperabile. Se continuasse così, nel triennio 2019-2021 potrebbe doverne investire altri 750. Il Vicenza Virtus ce ne mette in tutto solo 120 mila. Ricavandone qualche milione di euro. È conveniente per il Comune di Vicenza?

Non è conveniente per nessun Comune in Italia oggi e neanche per le società. Per questo si sta puntando sugli stadi di proprietà. La sfida allora è dire: caro Renzo Rosso, impegnati in un progetto per un nuovo stadio. Ma è un progetto che richiede tempi lunghi.

Qual’è la linea della giunta per lo stadio? In città o fuori?

In città, senz’altro. In tutta Europa è così. I nuovi stadi di Londra sono all’interno dei quartieri ed hanno prodotto ricavi importanti alle attività economiche locali.

Chiederete qualcosa a Rosso per il futuro del Menti?

Solo di non progettare uno stadio fuori città. Il Menti è inserito in un sistema socio-economico favorevole. È positiva, ad esempio, la integrazione con l’università che è confinante. Sicuramente non ci sarà nuovo residenziale, lo impedisce la legge. Per il resto vedremo quale sarà la proposta che ci arriverà. Le vie sono due: la cessione della superficie e uno stadio nuovo o la ristrutturazione dell’esistente e una concessione a lungo termine, 50 o 99 anni. Ma ribadisco che la strada è lunga.