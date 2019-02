Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Verona mozione per chiusura all’Arena

Condividi

Il consigliere regionale Stefano Casali, fondatore di Verona Domani, annuncia che i consiglieri comunali di Verona della sua lista hanno presentato una mozione al sindaco Federico Sboarina per chiudere le olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina (che devono ancora essere assegnate) all’Arena di Verona. «Spero che Conte – spiega Casali in una nota riferendosi al presidente del Consiglio – nonostante sia un politico dell’ultima ora, cioè da quando è stato “nominato”, possa capire la grande opportunità per tutta la Nazione di aggiudicarsi ed ospitare le Olimpiadi invernali 2026. I consiglieri comunali di Verona Domani hanno presentato una mozione che impegna il sindaco a formalizzare nelle sedi e con le modalità politico-amministrative più opportune il massimo impegno e la massima disponibilità nel far sì che la chiusura dei giochi olimpici avvenga, come ufficialmente ipotizzato, nella splendida ed inimitabile cornice dell’Arena. Le Olimpiadi in Veneto e Lombardia rappresentano non solo un progetto territoriale, – conclude Casali – ma un evento che aprirà l’intera nazione al mondo». (t.d.b.)