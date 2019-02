«Pedemontana, trovato amianto nei cantieri trevigiani»

Condividi

Linkedin email

«Nella giornata di oggi abbiamo depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale di verificare la presenza d’amianto presso i cantieri della Pedemontana. Contestualmente, vanno prese tutte le cautele per escludere ogni rischio di contaminazione da amianto, sia per i lavoratori che per la popolazione». Così i consiglieri regionali Piero Ruzzante (Liberi E Uguali) e Patrizia Bartelle (Italia In Comune), dopo aver presentato l’interrogazione a risposta immediata relativa al ritrovamento di cumuli di tubazioni in cemento-amianto presso il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta nel tratto tra Altivole e Riese Pio X, in Provincia di Treviso.

«La prima preoccupazione deve essere sempre quella della sicurezza di chi lavora nei cantieri. Vogliamo inoltre essere certi che non ci siano pericoli per la salute dei cittadini che vivono nelle zone vicine ai cantieri, perciò chiediamo alla Giunta di prestare attenzione anche a questo aspetto. La Regione – concludono Ruzzante e Bartelle – deve rispettare gli impegni votati dal consiglio regionale e il patto per la sicurezza sottoscritto coi sindacati, ad oggi ampiamente disatteso». (a.mat.)