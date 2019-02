Scambiano fuochi d’artificio per bombe: minori Sea Watch si buttano a terra

Condividi

Alcuni dei giovani richiedenti asilo sbarcati ieri dalla nave Sea Watch, appena scesi dalla nave, durante le operazioni di identificazione si sono gettati a terra spaventati dagli scoppi dei tradizionali fuochi d’artificio in vista delle celebrazioni della Santa patrona, perché convinti che fossero esplosioni o bombe, come in Libia o nei loro paesi di origine.

Quando i mediatori culturali hanno spiegato loro che erano solo fuochi pirotecnici per la festa di Sant’Agata, la tensione si è sciolta e hanno sorriso. I quindici, non accompagnati, sono stati portati in una struttura specializzata per l’accoglienza dei minori. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Felix Weiss / Seawatch.org)