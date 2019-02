Sfrattato per 20 mila euro di debito: si impicca a 72 anni

Condividi

Non ha retto al dolore e all’umiliazione di essere stato sfrattato dalla sua casa ed ha deciso di farla finita a 72 anni. E’ questa la tristissima storia che arriva da Paina di Giussano, in provincia di Monza. Il pensionato ha aperto la porta all’ufficiale giudiziario e al fabbro, poi è sceso in garage e con uno straccio si è impiccato alla serranda del basculante. A trovarlo agonizzante lo stesso fabbro che avrebbe dovuto cambiare la serratura dell’abitazione. E’ stato immediatamente soccorso e portato in condizioni disperate all’ospedale Niguarda di Milano dov’è morto poco dopo. L’uomo aveva un debito di 20 mila euro con il padrone di casa. (a.mat.)

Fonte: Il Giornale

(ph: shutterstock)