Sgarbi: «ho avuto quasi 2000 donne, punto a quota 10 mila»

Vittorio Sgarbi ha dato i numeri durante la puntata di ieri sera di #CR4 La Repubblica delle donne. Lui era in collegamento da Genova mentre il studio era presente Sabrina Colle, compagna del critico d’arte dal 1998. «Se dopo 22 anni stiamo qui a parlare vuol dire che i piaceri hanno superato i dispiaceri. Il tradimento? Sono intransigente solo su quello dei sentimenti reciproci e non sul sesso che è vitalità e gioco: Vittorio si diverta pure», ha commentato l’attrice.

Successivamente è stato lo stesso Sgarbi a soffermarsi sulle sue avventure amorose. Il 66enne ha rivelato di aver avuto quasi 2000 donne e di aver anche rischiato la vita: «una volta entrai in una casa di Roma sfondando una finestra perché non vedevo questa donna da tempo e il marito mi sparò con un fucile ma non mi colpì. Fu un’esperienza molto traumatica ma di incidenti ne ho avuto diversi. Da ragazzo me ne sono capitati di fidanzati gelosi e ricordo che ad uno che si chiamava Cocchi dissi che io non avevo fatto niente ma era la ragazza che l’aveva voluto tradire. Io non ho mai forzato nessuna donna».

Successivamente il vulcanico opinionista ha espresso pareri su alcune donne famose. «Elisa Isoardi? Per lei provo amicizia, sotto quel profilo trovo più attraente Iva Zanicchi. Maria Elena Boschi? La trovo sicuramente più attraente, botticelliana. Faccio fatica a pensare che non abbia un fidanzato». Infine Sgarbi ha rivelato: «una volta fecero una classifica speciale a riguardo e Warren Beatty risultò il più grande scop***re. In realtà il vincitore è Fidel Castro che ha avuto 35000 donne, io vorrei arrivare almeno a quota diecimila». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)