«Treviso, stop a nuove case di riposo: rischio speculazione»

I sindacati dei pensionati trevigiani chiedono alla Regione e alle amministrazioni locali lo stop alla realizzazione di nuove case di riposo che rischiano di rimanere «cattedrali nel deserto». Come riporta Silvia Madiotto sul Corriere del Veneto – edizione Treviso di oggi, i tre segretari Paolino Barbiero (Cgil), Sneder Scotton (Cisl) e Beniamino Gorza (Uil) evidenziano che il mercato è «già pieno» e ci sono rischi di «speculazioni edilizie delle multinazionali, che rimangono sul territorio finché ottengono guadagni, e poi se ne vanno».

Inoltre, le rette in casa di riposo senza impegnativa possono arrivare a 3mila euro: a quel punto, però, «l’anziano resta a casa con la badante, costa meno». Pertanto, Cgil, Cisl e Uil stanno raccogliendo firme per chiedere di «aumentare il numero delle impegnative di residenzialità che permettono l’accesso ai centri di servizi per gli anziani in convenzione», snellendo la burocrazia per ridurre le liste d’attesa e «uniformando le procedure nel territorio dell’Usl 2».

