Barista scambia detersivo per cedrata: grave cliente

Versa in gravi condizioni all’ospedale, ma per fortuna non è in pericolo di vita, un cliente 34enne che in un bar di Firenze ha bevuto, a causa di una svista del barista, del detersivo credendo fosse cedrata. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Shutterstock Africa Studio)