Era partito dalla provincia di Frosinone per fare il pizzaiolo. Ma il 26enne Michele Romano ha perso la vita mercoledì scorso a Barcellona nei pressi dell’aeroporto e ora alla tragedia si aggiunge il mistero. Le autorità catalane lo hanno trovato senza vita e ipotizzano che possa essere caduto dal tetto. La famiglia è già partita per Barcellona, mentre sono in corso le indagini, che non escludono alcuna pista, nel tentativo di fare luce su questa oscura vicenda. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)