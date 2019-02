Consob, nuovo presidente: ministro Savona in pole position

Condividi

Linkedin email

Il nome di Paolo Savona, attuale ministro degli Affari europei, si sta facendo in queste ore sempre più caldo per la presidenza della Consob. Dopo le ipotesi, scartate, Minenna e Zingales, il professore che qualche mese fa rischiò suo malgrado di compromettere la nascita del governo M5S-Lega a causa del veto del Quirinale, oggi avrebbe il nulla osta anche dello stesso Mattarella, oltre a quello del premier Conte e del vicepremier e ministro Di Maio, come nuovo presidente della Commissione nazionale della società e della borsa, ruolo chiave e molto delicato soprattutto alla luce dei recenti casi che hanno coinvolto le banche e i soldi dei risparmiatori, da Carige a Monte Paschi e banca Etruria passando per le ex popolari venete. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)