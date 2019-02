Danni maltempo in Veneto, storie di solidarietà: nozze d’oro commoventi

Condividi

Fa commuovere la storia di Adriano e Anna, coppia di Nervesa della Battaglia (Treviso) che ha deciso di festeggiare i 50 anni di matrimonio con la solidarietà, chiedendo agli invitati alla festa per le nozze d’oro, non regali, ma donazioni alle popolazioni colpite dal maltempo nel Bellunese. «Hanno saputo fare di una celebrazione gioiosa l’occasione per un grande gesto di sostegno. Questo è il dna dei veneti» commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un comunicato. Gli anziani e generosi coniugi hanno raccolto così 2.050 euro, versati nel conto corrente regionale dedicato al “Veneto in ginocchio”. Adriano è un gestore di luna park e proprietario di un “Tagadà”, è di origine feltrina, e nel Bellunese, ad Agordo e Pieve di Cadore, sono nati i figli.

«La sua famiglia ha una storia incredibile – spiega il presidente Zaia -: il pomeriggio del 9 ottobre 1963, prima del disastro del Vajont, erano partiti da Longarone; durante l’alluvione del 1966 erano a Santo Stefano di Cadore, e i nonni hanno perso la vita sotto il bombardamento di Treviso. Adriano ed Anna sono legati a doppio filo col Bellunese e con le nostre belle montagne, che vogliono far tornare come prima, meglio di prima. Questo è anche il nostro impegno – conclude Zaia – ed anche il loro contributo è prezioso per questo». (t.d.b.)