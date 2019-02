Feltri: «Meloni al posto di Di Maio, dopo europee ribaltone possibile»

Condividi

Il direttore di Libero Vittorio Feltri traccia un possibile scenario per il futuro del governo. Tutto dipenderà, spiega, dall’esito delle elezioni europee. «Se la Lega stravince, allora basterebbe l’appoggio della Meloni per far cadere il governo e farne uno Lega-FdI, escludendo Berlusconi che ormai è inaffidabile» spiega Feltri. «Se le cose vanno così – aggiunge – allora Salvini e Meloni hanno tutto l’interesse a convergere, possono governare insieme con qualche fuggiasco di Forza Italia, so che qualcuno di loro vorrebbe aggregarsi». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)