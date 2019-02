Inferno di ghiaccio su montagne venete, enorme masso cade nel Bellunese

Condividi

Linkedin email

La neve caduta in abbondanza in queste ore sta creando non pochi disagi sulle strade delle zone montane e pedemontane. Non solo sul Brennero, ma anche a Cortina e Belluno. In molti casi pesa il mancato uso di catene e gomme invernali. Molte strade sono bloccate e completamente ricoperte di neve. Gli stessi soccorritori non sanno come sposare i veicoli e raggiungere le persone. Ad Agordo un enorme masso di circa 4 metri per 3 si è staccato ed è sceso a valle schiacciando un’auto. Cinque famiglie sono state evacuate per un totale di 20 persone. Disagi anche sul monte Grappa, nel Trevigiano. (t.d.b.)

(ph: Vigili del fuoco Veneto)