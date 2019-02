“Lo squalificato” di Dazai, l’umanità tormentata prima di Houellebecq

Condividi

Ci sono letterature di altri Paesi che, comprensibilmente, risultano ostiche. Può succedere che il retroterra comune sia così ridotto da non suscitare mai il nostro interesse – a meno che non sopraggiunga il cosiddetto fascino dell’esotico. Questo si verifica per esempio con i giapponesi i quali vivono, o più che altro hanno vissuto, in un orizzonte di pensiero completamente differente rispetto al nostro e a cui, è facile arguire, corrisponde una percezione del mondo inassimilabile a quella occidentale. Tutto ciò salvo che non si stia parlando di Haruki Murakami, l’autore di “L’assassino del commendatore”. Nel suo caso, infatti, più che di uno scrittore giapponese, si potrebbe parlare di uno scrittore occidentale nato e vissuto in Giappone.

Ma c’è un aspetto che ci connette fortemente ad alcuni loro autori, la decadenza. Il Giappone è una Nazione dotata di una tradizione forte che è andata man mano dissolvendosi, a partire dalla fine del Secondo Conflitto Mondiale. Come di consueto, il processo di marcescenza ha avuto inizio a seguito della contaminazione con la mentalità americana (nota: a onor del vero, un senso di spaesamento esiste anche oltreoceano ed è dovuto alla fine del sogno americano). Alcuni degli autori che meglio rappresentano questa linea, seppur con declinazioni diverse, sono anche in questo caso abbastanza noti: Yukio Mishima, Jun’ichirō Tanizaki, e il sommo Ryū Murakami – attenzione, il cognome è lo stesso, ma la sostanza è ben altra – che ricordiamo per “Blu quasi trasparente” e l’incommensurabile “Tokyo Decadence” – talmente incommensurabile che la Mondadori decise di ritradurre la versione inglese, per poi farlo diventare uno dei fuori catalogo maggiormente ambiti nel nostro paese, che Dio li perdoni.

Ci sarebbe poi un altro autore che è una specie di miracolo della letteratura mondiale, Osamu Dazai. Il suo “Lo squalificato”, dopo un lungo periodo di imperdonabile irreperibilità, è finalmente stato ristampato da Feltrinelli – naturalmente la colpa è vostra, cari lettori, perché se compraste Dazai, e non la spazzatura solitamente presente nelle librerie, l’editore sarebbe incentivato a investirci. Se avete presente Houellebecq, credo che potrete seguirmi. Non è dato sapere se lo scrittore francese abbia letto quello nipponico, ma è certo che “Lo squalificato“, così come “Il sole si spegne”, ha più di un punto di contatto con la letteratura che aspira a raccontare il tramonto di una società in declino e, di conseguenza, con l’autore di “Serotonina”. Anzi, si potrebbe azzardare: se Houellebecq fosse stato giapponese, sarebbe stato Osamu Dazai. Ciò, non fosse che, quando venne pubblicata l’opera in questione, alla fine degli anni ’40, Houellebecq era ancora in mente dei.

Lo squalificato è un romanzo breve – ogni grande opera è pensata per non dare mai assuefazione – sulla vita di un giovane della media borghesia che soffre del più terribile tra i mali possibili, un qualcosa che va forse anche oltre il male di vivere, data la sua miserabile pochezza, l’assenza di passioni: «ogni volta che mi si chiedeva che cosa desideravo, il primo impulso mi portava a rispondere ‘nulla’. M’attraversava la mente il pensiero ch’era tutto lo stesso, che niente m’avrebbe reso felice». Il personaggio di Dazai – le cui vicende, in verità, sono molto simili a quelle dell’autore stesso, in una sorta di autofiction prima che questa diventasse una moda – rende lo spaesamento di una generazione di transito, priva di punti di riferimento, ideali, alti propositi. Tutta questa debolezza ideologica e sociale non tarderà a generare i suoi frutti più nefasti: tra alcol e prostitute, senza mai provare un vero piacere, Yozo, il protagonista e io narrante, conoscerà l’abiezione più cupa e disperata, senza mai trovare un punto di contatto con l’esistenza che confusamente gli ruota intorno.

Inutile precisare che l’umanità tormentata fino alla crudeltà di un simile personaggio, oggi come oggi, e se l’autore fosse un italiano vivente, difficilmente verrebbe proposta dallo stesso editore che al momento ne permette la stampa. «Me la godevo un mondo a osservare i ‘compagni’», dice lui che poco prima aveva precisato: «ma il materialismo (dialettico) era incapace di liberarmi dalla paura degli esseri umani». Yozo lo sa che «qualcosa di più oscuro, di più pauroso, s’acquatasse nei cuori degli umani», qualcosa «che non si poteva circoscrivere nei limiti dell’economia». Similmente scriverà Ionesco, acerrimo critico della rivoluzione comunista, in uno dei testi maledetti della letteratura europea, “Il solitario”. Lo stesso spirito animerà, quasi cinquant’anni dopo, il Houellebecq di “Estensione del dominio della lotta” – e, se mi si perdona il personalismo, anche il protagonista del mio ultimo romanzo, “Storia Minima“.

In Dazai la necessità di dire la verità sull’uomo non si piega ad alcuna lusinga al pubblico, alla cura per preservarne l’idiota serenità, ma anzi lo aggredisce al di là di qualsiasi volontà di fare mera provocazione. Di fronte a un mondo che ha smarrito il suo senso non resta che lasciarsi trascinare nel gorgo, con l’ultimo ed estremo piacere di dire tutto il male che per troppo tempo ci ha covato come un cancro in seno: «potevo credere all’inferno, ma mi era impossibile credere all’esistenza del paradiso».