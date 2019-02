Padova, FdI: «Giordani e Lorenzoni facciano test antidroga»

Condividi

Dopo il consigliere regionale Berlato anche a Padova Fratelli d’Italia invita i politici ad effettuare il test antidroga per dare il buon esempio. Caludio Gori, presidente di “Padova d’Italia”, in un comunicato propone al sindaco Sergio Giordani e al vicesindaco Arturo Lorenzoni di sottoporsi per primi al test. «Il mondo istituzionale, anche locale dovrebbe essere in prima fila, dando esempio di trasparenza e prevenzione comunicativa a favore della legalità e della salute. Invito, quali primi rappresentanti dei cittadini padovani, il sindaco Giordani e il vice sindaco Lorenzoni – spiega Gori – a sottoporsi al test antidroga e invitare anche i colleghi di Giunta e del Consiglio comunale. Sarebbe un apprezzabile segnale e presa di posizione istituzionale contro il crescente mercato della droga che oggi rappresenta una delle maggiori fonti di traffici illeciti e finanziamento della criminalità».