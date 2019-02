Rischio valanghe, annullate gare sci Dobbiaco-Cortina

Condividi

Per cause di forza maggiore e a seguito di una riunione della commissione sicurezza con il sindaco di Dobbiaco Guido Bocher, è stato deciso che la Granfondo Dobbiaco Cortina prevista per oggi – valevole per il circuito delle migliori granfondo long distance al mondo Visma Ski Classics – non si disputi. Lo rende noto un comunicato degli stessi organizzatori. Questa mattina c’è stato un altro vertice con le autorità per una verifica sull’evento di domani in tecnica libera, ed è stato stabilito che permangono ancora situazioni di pericolo caduta valanghe e anche per questo è stata chiusa la statale che da Dobbiaco paese porta a Cortina, incombenti problemi di sicurezza hanno imposto al presidente del C.O. Herbert Santer di annullare dunque anche la competizione di domani.

(t.d.b.)