Si finge ginecologo, ma è un idraulico: le pazienti non se ne accorgono

Ha dell’incredibile la storia che arriva dalla Russia di un uomo che è entrato in un ospedale, ha indossato un camice bianco e per circa due settimane è riuscito a far credere a tutti di essere un ginecologo, visitando anche alcune pazienti, che non si sono accorte di nulla. L’uomo in realtà è un idraulico e una volta smascherato ha provato a difendersi dicendo che era in visita a un amico. Le telecamere di sicurezza lo incastrano e ora per lui è scattata la denuncia. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Shutterstock – Poppaulcatalin)