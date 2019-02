Tav, Di Battista: «se Salvini la vuole torni con Berlusconi»

Condividi

Linkedin email

L’ex deputato ed ora attivista del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista in occasione della campagna elettorale in Abruzzo assieme a Luigi Di Maio ha usato parole pesanti contro l’alleato di governo Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega. «Noi non siamo contro le infrastrutture, siamo a favore di quelle utili». Ma la Tav evidentemente non lo è, dal suo punto di vista, dato che viene definita «stronzata» su Facebook. «Se Salvini vole finire la Tav a tutti i costi torni con Berlusconi e la smetta di rompere i coglioni» ha tuonato Di Battista. (t.d.b.)