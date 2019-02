Condividi

Linkedin email

Un vagone di un treno merci che viaggiava da Treviso in direzione Vicenza ha deragliato questa mattina finendo contro un altro treno che viaggiava in direzione opposta. Fortunatamente non ci sono state conseguenze sulle persone, ma la linea è stata interrotta. Vigili del fuoco e personale Rfi sono al lavoro per sistemare i binari e i convogli. (t.d.b.)

(ph: Vigili del fuoco Veneto)