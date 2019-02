Bassano, B&B serve cibo alla marijuana: coppia in ospedale

Condividi

Una coppia di turisti è stata ricoverata in ospedale dopo un malore accusato nelle ore successive al pranzo, a Bassano (Vicenza). Come riporta Il giornale di Vicenza di oggi, i due soggiornavano in un Bed&Breakfast e le analisi sono compatibili con un intossicamento da marijuana. Sarebbe stato proprio il B&B a servire ai turisti, indirettamente ma ancora non si sa quanto inconsapevolmente, la droga, la quale era infatti contenuta in un olio con cui sono stati cucinati dei biscotti. I carabinieri hanno denunciato la titolare del B&B. (t.d.b.)