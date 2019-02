Brennero nel caos, Codacons: «indennizzi per automobilisti bloccati»

Condividi

Linkedin email

La A22 è stata riaperta completamente dopo i gravi disagi verificatisi sul Brennero, dove a causa di una valanga l’autostrada è stata chiusa con 12 chilometri di coda e mezzi bloccati. In questo momento si registrano rallentamenti tra Bressanone e Vipiteno. Ma a tener banco il giorno dopo sono le polemiche sulla gestione del maltempo. L’associazione dei consumatori Codacons parla di «grave caos che ha colpito nelle ultime ore l’Autobrennero» e di « richiesta di indennizzi per tutti gli automobilisti rimasti bloccati sulla A22».

«Diffidiamo la società autostradale a disporre risarcimenti automatici in favore di tutti gli automobilisti rimasti intrappolati in autostrada – afferma il presidente Carlo Rienzi – considerata l’assenza di informazioni in loro favore e la mancata chiusura dei caselli che, se attuata tempestivamente, avrebbe potuto evitare il caos. In tal

senso chiediamo l’apertura di un tavolo tra la società e il Codacons per studiare le migliori forme di indennizzo automatico ed evitare una valanga di cause in tribunale». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Instagram – Vigili del fuoco)