Migranti, Cgil Vicenza: «preoccupati da clima ostile»

Il sindacato Cgil di Vicenza interviene in un comunicato sulla questione migranti e lancia un appello per la costruzione di percorsi di integrazione che partano dal lavoro. «Con crescente preoccupazione osserviamo come la convivenza fra cittadini italiani e cittadini stranieri stia scivolando dall’integrazione all’assimilazione – afferma la Cgil – dalla regolazione del conflitto alla sua enfatizzazione, dalla fiducia alla paura, dall’inclusione all’emarginazione. Eppure c’è un luogo che frequentiamo dove la convivenza e l’integrazione di culture, lingue, bisogni e speranze viene costruita giorno dopo giorno; è il luogo di lavoro: la fabbrica, la bottega, il negozio, la casa, la strada. E questo avviene in un’Italia che invecchia; dove le condizioni di precarietà ed insicurezza del lavoro costringono anche all’emigrazione».

«Ci preoccupa il clima di crescente sfiducia ed ostilità nei confronti delle organizzazioni che operano nell’aiuto e nel soccorso e delle organizzazioni ed enti che operano nella solidarietà, nell’accoglienza, nella promozione dell’inserimento sociale e lavorativo – prosegue la Cgil -. Temendo che il protrarsi di situazioni di conflitto finisca con l’erodere le basi della nostra convivenza e della nostra democrazia diviene urgente l’attivazione di iniziative per: la promozione dei corridoi umanitari;- la programmazione e la gestione della migrazione economica e per lavoro; la costruzione di politiche di accoglienza, di sostegno e di accompagnamento al lavoro di chi si trova in situazione di fragilità e di disagio; la revisione delle norme e delle pratiche che ostacolano l’accesso al lavoro agli stranieri, ed ai disoccupati. Per questo motivo- conclude la nota – facciamo un appello per poter iniziare a costruire con il contributo di tutti un percorso che ci conduca verso una società meno diseguale; più aperta e solidale». (t.d.b.)