Neve in Veneto, bufera a Cortina: «mezzi Anas senza catene»

Forti disagi si sono registrati in queste ore nelle zone pedemontane e montane di Veneto e Trentino Alto Adige a causa delle copiose nevicate. In molti casi il caos è stato accentuato dalla difficoltà a raggiungere le persone per soccorrerle. In alcuni casi i camion avevano addirittura le gomme lisce. A Cortina(Belluno) scoppia la polemica per un video in cui si vede un camion dell’Anas trainato da un mezzo privato e sprovvisto di catene. Il parlamentare di Forza Italia e giornalista Giorgio Mulé ha pubblicato sulla sua pagina Facebook tale video.

«In piena bufera di neve gli operai dell’Anas sono stati lasciati con pochissimi veicoli a disposizione, per di più vecchi e sprovvisti delle obbligatorie catene – scrive Mulé -. Accade a Cortina. Mi domando se siano questi i presupposti per ospitare in sicurezza i mondiali – aggiunge Mulé riferendosi ai mondiali di sci del 2021 -. Il traffico verso la città è bloccato dalle prime ore di questa mattina a causa dei disagi causati da numerosi mezzi pesanti, anch’essi sprovvisti del necessario equipaggiamento invernale, a cui nessuno ha obbligato lo stop invece previsto dal blocco del traffico imposto dalla Protezione Civile. Presenteremo un’interrogazione parlamentare ai ministri Salvini e Toninelli – conclude il deputato – per accertare le responsabilità che hanno portato a questa assurda situazione». (t.d.b.)