Reddito cittadinanza, test a crocette per selezionare i 6 mila navigator

Si avvicina il momento dell’attivazione del reddito di cittadinanza e il governo studia e mette a punto i dettagli della sua attuazione. Come riporta Maria Chiara Furlò sull’Huffingtonpost il M5S sta pensando a un test a crocette e a risposta multipla. Dovranno infatti essere selezionati 6 mila tutor, detti navigator, con un contratto di collaborazione di 2 anni e uno stipendio di circa 1600 euro al mese, per seguire e aiutare le persone in cerca di lavoro. A metà febbraio dovrebbe esserci l’intesa con le Regioni, che raccoglieranno le candidature degli aspiranti tutor una volta lanciato il bando nazionale. I navigator saranno poi assunti dai centri per l’impiego. Fondamentale quindi che il governo trovi un’intesa anche con loro. Il presidente dell’Anpal Maurizo Conte conferma che il test a risposte multiple inerente sia il mercato attuale del lavoro sia domande psico-attitudinali sarebbe il modo più veloce per selezionare i navigator. (t.d.b.)