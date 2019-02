“Alla lavagna”, Santanché ai bambini: «solo chi ha soldi è libero»

Condividi

Sta facendo discutere sui social l’intervento di Daniela Santanché, esponente di Fratelli d’Italia, alla trasmissione televisiva di Rai3 Alla lavagna in cui personaggi famosi vengono interrogati da piccoli studenti. L’ex parlamentare Vladimir Luxuria in particolare critica quello che secondo lei sarebbe un insegnamento sbagliato. Luxuria a sua volta era stata al centro di polemiche per la sua partecipazione alla stessa trasmissione. «Il denaro è l’unico vero strumento di libertà – ha detto la Santanché ai bambini -. I soldi servono ad essere liberi. Il mio papà ha insegnato a me e ai miei fratelli che chi paga comanda». (t.d.b.)

@DSantanche lei non lo ha proprio mai aperto il Vangelo, di cui si professa sostenitrice contro l’invasione islamica, perché nel Vangelo sta scritto che invece è proprio il denaro a renderci schiavi, che non si può servire Dio e la ricchezza nello stesso tempo!

Cattiva maestra! https://t.co/UVEpzhgm6r — laura_ceruti#senzadime#antifascista#renziana#🇪🇺 (@laura_ceruti) 3 febbraio 2019

