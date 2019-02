Tutto su Sanremo 2019: dove seguire il Festival e come si vota

Condividi

Sta per alzarsi il sipario di Sanremo 2019. La 69esima edizione del Festival della canzone italiana, condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio, andrà in onda da domani in prima serata su Rai 1. Cinque puntate in prima serata, disponibili anche in streaming sul sito Raiplay.it o tramite l’app Rai play (su dispositivi iOS e Android).

Anche quest’anno la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2019 è Radio 2 (anche su app RaiPlay Radio per iOS e Android), che trasmetterà la diretta della kermesse canora, con commenti e retroscena prima e dopo le serate. I fan possono seguire i loro cantanti preferiti sui canali social del Festival Facebook, Twitter e Instagram, e interagire in prima persona con l’hashtag #Sanremo2019.

Gli artisti in gara sono: Arisa, Loredana Bertè, Boomdabash, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Nino D’Angelo e Livio Cori, Achille Lauro, Irama, Il Volo, Ghemon, Einar, Ex-Otago, Enrico Nigiotti, Patty Pravo e Briga, Nek, Negrita, Mahmood, Motta, Francesco Renga, Ultimo, Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, The Zen Circus, Paola Turci.

Tra gli ospiti annunciati: Giorgia, Elisa, Luciano Ligabue, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti. Sul palco dell’Ariston tornerà anche Pierfrancesco Favino, reduce dal successo come “valletto” di Baglioni nella passata edizione. Torneranno sul palco dell’Ariston anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, la strana coppia di Sanremo giovani 2018. Il DopoFestival sarà invece condotto da Rocco Papaleo.

Il vincitore verrà decretato con un sistema misto, mediando televoto (40%), giuria demoscopica (30%) e sala stampa (30%). Si vota chiamando da telefono fisso il 894 001 (solo utenti TIM e Wind Tre), o da cellulare, inviando un SMS con il codice della canzone al numero 475475 (massimo 5 voti per ogni sessione). Il costo è di 0,51€ per chiamata o SMS (0.50€ per SMS da TIM, iliad, PosteMobile e CoopVoce).

