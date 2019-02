Zaia: «Tav non si discute»

Condividi

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia torna sul tema Tav ribadendo il suo punto di vista sulla ferma necessità di realizzare quest’opera. Dopo l’affondo di Alessandro Di Battista, il governatore veneto in un’intervista di Cesare Zapperi sul Corriere del Veneto di oggi, spiega che secondo lui l’analisi costi-benefici fortemente voluta dal ministro M5S delle Infrastrutture Danilo Toninelli non può essere l’unica base su cui prendere la decisione definitiva. «Se si sta al merito dell’analisi – spiega Zaia – si possono confrontare tesi e antitesi e trovare una soluzione di buon senso. Tenendo conto che quando fu costruita l’Autostrada del Sole solo un italiano su 10 aveva l’auto. Se avessero guardato solo ai benefici immediati non l’avrebbero mai fatta».

«Se è una scelta politica lo si dica ad alta voce – aggiunge il presidente del Veneto – senza perdere altro tempo. Noi siamo disponibili a ragionare sul come farla, ma che si debba realizzare non si discute. Per la gente del Nord uno stop sarebbe inaccettabile». Infine Zaia, in merito all’eventualità che l’esecutivo possa entrare in una crisi di governo a causa della Tav, afferma che il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in questi 8 mesi di governo ha dimostrato di saper gestire le situazioni nell’interesse dei cittadini e che gestirà allo stesso modo anche il tema dell’Alta velocità. (t.d.b.)