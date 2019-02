Abbandonato a 8 anni per strada: «mamma e papà non mi vogliono»

Condividi

Linkedin email

Un bimbo di 8 anni è stato abbandonato per strada a Carmagnola (Torino). A trovarlo sono stati gli agenti della polizia locale, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti che hanno rischiato di investirlo. Il bambino ha raccontato di essere stato abbandonato dai genitori, una coppia di origine bosniaca, e di non avere un posto dove andare: «Mamma e papà non mi vogliono», ha detto singhiozzando tra le lacrime.

Il piccolo si trova ora in una casa protetta, mentre la madre è stata rintracciata all’interno di un campo nomadi. La donna, 38 anni, si è separata dal marito e vive con un nuovo compagno che non vuole con sé il figlio di un altro uomo. «Non sta più con noi, vive con i nonni, non deve ritornare qui», ha detto la madre del bambino ai vigili, che ora stanno cercando di rintracciare il padre. Entrambi i genitori sono stati denunciati per abbandono di minori.

Fonte: Corriere della Sera

(Ph. Shutterstock)