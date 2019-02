Cocaina e sesso con trans, notte brava finisce con 4 denunce

Condividi

Un 29enne vicentino voleva trascorrere una notte di trasgressione a base di cocaina e sesso, ma è finito derubato. La denuncia ha fatto scoprire ai carabinieri un giro di prostituzione a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). Venerdì sera, il giovane si è recato nell’appartamento abitato da due transessuali brasiliane e ha chiamato il pusher. Forse non aveva con sé abbastanza contanti, fatto sta che lo spacciatore gli ha sottratto il cellulare come “caparra” del pagamento.

Come scrive Marco Marini sul Giornale di Vicenza di oggi, al termine delle indagini, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il pusher per furto aggravato, tentata estorsione e cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il proprietario dell’abitazione per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, e i due transessuali per soggiorno illegale in Italia.

(Ph. Shutterstock)